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Общество

В Пензе назвали неожиданную причину роста числа детей-инвалидов

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Новый начальник управления образования Пензы Юрий Каленов назвал неожиданную причину увеличения числа детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Тема была затронута на сессии гордумы в пятницу, 24 ноября. Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, чем объяснить количественный прирост детей с ограниченными возможностями.

«Я этот вопрос прорабатывал еще в 2020 году и отвечу, почему сейчас такой всплеск. За 10 лет были открыты перинатальные центры в Заречном и Пензе. Я беседовал с врачами. Когда ребенок рождается с весом 500 граммов, там созданы прекрасные условия, чтобы он выжил. Но сами медики говорят, что если ребенок не прошел весь путь внутриутробного развития, то возникают [негативные] факторы», - пояснил Юрий Каленов.

Он добавил, что при осложненных родах у ребенка впоследствии могут возникнуть проблемы с обучением и гиперактивность.

Депутат Алексей Иванов высказал иное мнение: в проблемах со здоровьем виноваты интернет, мобильные телефоны и телевидение.

«Этот всплеск не закончится, таких детей будет появляться все больше и больше. Нашей системе образования надо к этому готовиться. Выявление таких детей на ранней стадии у нас, к сожалению, страдает. В свое время кто-то росчерком пера решил убрать коррекционные классы - это огромная ошибка, нам нужно возвращать эту систему», - высказал он свою точку зрения.

В перинатальном центре Пензы в I полугодии 2023 года появилось на свет 1 825 малышей. Наименьший вес, зафиксированный у новорожденного, - 497 граммов.

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