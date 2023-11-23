Жителя Пензенской области признали фактическим воспитателем бойца СВО

23.11.2023 | 15:31

Спасский районный суд признал местного жителя фактическим воспитателем бойца, погибшего в ходе СВО.

Мужчина женился на вдове с несовершеннолетним ребенком. После заключения брака семья купила дом, и хотя новый муж не усыновил сына женщины от первого брака, он воспитывал его как родного и относился как к собственному.

После начала специальной военной операции молодой человек заключил контракт с Министерством обороны РФ и принимал участие в СВО. Он был ранен, а впоследствии погиб.

Суд установил, что глава семьи не менее пяти лет воспитывал и содержал бойца, пока тот был несовершеннолетним. Этот факт дает мужчине право на получение ежемесячной денежной компенсации.

В итоге мужчину признали фактическим воспитателем бойца, погибшего при выполнении задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.