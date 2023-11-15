Воспитатели погибших военных получат страховые выплаты

15.11.2023 | 07:59

Во вторник, 14 ноября, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому фактические воспитатели военнослужащих, погибших после 11 августа 2020 года, получат право на выплаты по обязательному государственному страхованию.

Фактические воспитатели - это люди, которые воспитывали и содержали человека не менее пяти лет до его совершеннолетия, если он остался без попечения родителей.

Согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих»законодательству, в случае гибели военнослужащего его доверенным лицам выплачивают государственную страховку. Ее размер в 2023 году - 3 млн 131 тыс. 729 рублей. Эти деньги делятся между имеющими на нее право родственниками в равных долях.

«Сейчас фактические воспитатели могут получать указанные выплаты в случае гибели военнослужащих после 14 июля 2022 года. При этом люди, потерявшие своих близких до этой даты, рассчитывать на выплаты не вправе», - поясняет «Парламентская газета».

Теперь эту несправедливость решено исправить. Законопроект предлагает ввести выплаты фактическим воспитателям военнослужащих, погибших после 11 августа 2020 года (это дата вступления в силу закона, которым введено понятие «фактический воспитатель»).

Кроме того, воспитатели смогут получать страховку, если их воспитанник-военнослужащий скончался до истечения 1 года после увольнения с военной службы или окончания военных сборов по причине увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в армии.