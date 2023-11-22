Железнодорожный переезд на улице Совхозной закроют для движения

22.11.2023 | 21:19

В Пензе закроют железнодорожный переезд на улице Совхозной для всех видов транспорта. На участке будут проводиться путевые работы.

Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Водители не смогут проехать с 20:00 29 ноября до 6:00 30-го числа.

Автомобилистов предупредили: объехать закрытый на ремонт участок можно будет через железнодорожный переезд на улице Каракозова.

Ранее стало известно об ограничении движения на улице Захарова с 22 ноября. На оси дороги в районе пересечения с улицей Мира специалисты начали ремонт. Водителям предлагается объезжать закрытый участок с правой стороны.