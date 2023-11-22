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Общество

На улице Захарова в Пензе изменили схему движения

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В среду, 22 ноября, на улице Захарова в Пензе начались ремонтные работы. Из-за этого временно изменится схема движения.

Как сообщили в администрации города, мероприятия проводят на оси дороги. Водители должны объезжать зону ремонта с правой стороны.

На улице Захарова в Пензе изменили схему движения

Как долго будет действовать ограничение, не указывается.

Ранее стало известно об аварийной ситуации на Захарова в районе пересечения с улицей Мира. Водители рассказали, что там вспучился асфальт и возникла трещина.

Глава Пензы Александр Басенко сообщил, что во время бурильных работ для замены газовых коммуникаций подрядчик выдавил грунт под проезжей частью. Теперь дефект требуется устранить.

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Источник — фото администрации Пензы
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