На улице Захарова в Пензе изменили схему движения

22.11.2023 | 18:12

В среду, 22 ноября, на улице Захарова в Пензе начались ремонтные работы. Из-за этого временно изменится схема движения.

Как сообщили в администрации города, мероприятия проводят на оси дороги. Водители должны объезжать зону ремонта с правой стороны.

Как долго будет действовать ограничение, не указывается.

Ранее стало известно об аварийной ситуации на Захарова в районе пересечения с улицей Мира. Водители рассказали, что там вспучился асфальт и возникла трещина.

Глава Пензы Александр Басенко сообщил, что во время бурильных работ для замены газовых коммуникаций подрядчик выдавил грунт под проезжей частью. Теперь дефект требуется устранить.