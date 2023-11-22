В Пензе пока не могут запустить интеллектуальную систему освещения

22.11.2023 | 09:44

В Пензе пока нет возможности запустить автоматизированную систему управления наружным освещением. Такой вывод можно сделать по ответу заместителя главы администрации города Ярослава Щигорева на вопрос читателя портала PenzaInform.ru.

«С такой интеллектуальной системой можно точечно включать и отключать освещение в зависимости от реальной освещенности в разных частях города и отслеживать аварийные ситуации в реальном времени.

Сейчас в Пензе освещение работает в соответствии с расписанием, утвержденным администрацией города. Расчет времени составляется вручную на основании географических координат диспетчерского пункта. Если, к примеру, расчет говорит, что фонари надо включать в 17:00, а в 16:00 стало очень пасмурно и темно, то никто не включит освещение на час раньше», - описал ситуацию читатель.

Он поинтересовался, почему нельзя придумать программу, чтобы создать интеллектуальную автоматизированную систему управления наружным освещением в городе?

Это обращение сетевое издание «ПензаИнформ» направило в мэрию, откуда во вторник, 21 ноября, пришел ответ.

«Город укомплектован необходимым количеством шкафов АСУ. В настоящий момент изыскивается техническая возможность запуска вышеуказанной системы», - говорится в документе, подписанном Щигоревым.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря 2023 года в Пензе планируют установить 254 новых светильника. Они появятся на 21 участке областного центра.