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Общество

В Пензе установят более 250 новых светильников

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В Пензе до 1 декабря хотят установить 254 новых светильников. Изменения в освещении коснутся 21 участка областного центра.

167 фонарей по 8 адресам уже готовы к работе. 111 из них - на улице Мозжухина в микрорайоне Заря. Его жители часто жалуются на темноту, в которую погружаются дворы и улицы с приходом вечера.

«Смонтированные светильники пока не сданы в эксплуатацию. Сначала качество выполненной подрядчиком работы проверит специальная комиссия, после чего объекты передадут на баланс муниципалитета. Только затем они начнут свою работу по освещению городских улиц», - пояснил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

В 2022-м в городе появилось 246 новых светоточек. Их установили на улицах Нейтральной, Грибоедова, Усадебной, Счастливой, Мозжухина, Боровиковского, Крамского, Кустодиева, Горюшкина-Сорокопудова, Мереняшева и других.

Александр Басенко в своем сообщении подчеркнул, что чаще всего на темноту ему жалуются жители недавно застроенных кварталов. В этом году город заключил контракты на расширение сетей освещения.

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Источник — фото Александра Басенко
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