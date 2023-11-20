Пензенцам напомнили об опасности тонкого льда

20.11.2023 | 20:33

В Пензе сохраняется отрицательная температура воздуха, из-за чего водоемы и реки покрываются льдом. О том, что по тонкой ледяной корке ходить опасно, в очередной раз напоминают специалисты городского управления ГОЧС.

По их словам, сейчас толщина покрова - менее 5 сантиметров.

«Наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках, где прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша», - рассказали в управлении.

В зоне риска - люди, сокращающие путь по гладкой поверхности, рыбаки и дети. Специалисты убедительно просят родителей пресекать игры юных пензенцев на льду и не оставлять их без присмотра, рассказывать о правилах поведения и последствиях несоблюдения требований.

В 2020-м в Терновке под лед провалился 5-летний мальчик, вышедший на середину реки вместе с 7-летней сестрой. Спасти удалось только девочку.

В 2023-м во всех районах Пензы у водоемов разместили предупреждающие и запрещающие знаки.