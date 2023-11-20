Пензенцам напомнили об опасности тонкого льда

В Пензе сохраняется отрицательная температура воздуха, из-за чего водоемы и реки покрываются льдом. О том, что по тонкой ледяной корке ходить опасно, в очередной раз напоминают специалисты городского управления ГОЧС.
По их словам, сейчас толщина покрова - менее 5 сантиметров.
«Наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках, где прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша», - рассказали в управлении.
В зоне риска - люди, сокращающие путь по гладкой поверхности, рыбаки и дети. Специалисты убедительно просят родителей пресекать игры юных пензенцев на льду и не оставлять их без присмотра, рассказывать о правилах поведения и последствиях несоблюдения требований.
В 2020-м в Терновке под лед провалился 5-летний мальчик, вышедший на середину реки вместе с 7-летней сестрой. Спасти удалось только девочку.
В 2023-м во всех районах Пензы у водоемов разместили предупреждающие и запрещающие знаки.
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