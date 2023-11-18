В Пензе недоношенным детям передали теплые вязаные вещи

18.11.2023 | 15:19

В пятницу, 17 ноября, в Международный день недоношенных детей мастерицы из пензенского клуба «28 петелек» принесли подарки в перинатальный центр областной больницы.

Они передали маленьким пациентам вязаные игрушки, носочки, шапочки и пледики.

Как пояснила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Людмила Филимонова, стандартный срок вынашивания ребенка - 40 недель. Недоношенными считаются рожденные раньше 37-й недели беременности с малым (менее 1,5 кг) и очень малым (менее 1 кг) весом.

Основная проблема таких новорожденных заключается в низкой массе тела и слабом развитии органов дыхания.

на спицы, чтобы начать вязать носочек на младенца весом менее 1 кг.

В Пензенской области не раз проходили акции, во время которых жители области вяжут вещи для недоношенных новорожденных и передают их в перинатальный центр. Кроме предметов одежды детям требуются осьминожки - успокаивающие терапевтические игрушки.