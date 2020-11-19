В перинатальный центр передадут чудо-осьминожек для новорожденных

19.11.2020 | 11:45

В ближайшее время в Пензенский перинатальный центр поступит еще одна партия чудо-осьминожек - терапевтических игрушек, способствующих реабилитации недоношенных детей.

Такие игрушки эффективно применяются при распространенной проблеме - вырывании зонда, через который питается новорожденный. Вместо него младенец хватается за щупальце, напоминающее ему пуповину, которая окружала ребенка в утробе матери, и успокаивается, чувствуя защищенность.

Чудо-осьминожек связали рукодельницы из Пензы, Шемышейского и Бессоновского районов. Мастерицы особое внимание уделяют материалу, который должен быть безопасным и легко поддаваться санитарной обработке: нитки - только хлопчатобумажные, наполнитель - гипоаллергенный холофайбер.

«В перинатальном центре игрушки будут дополнительно обработаны в соответствии с эпидемиологическими требованиями», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

В 2018 году неонатологи предложили жителям области принять участие в акции «28 петелек для жизни» - таково название всемирной волонтерской организации, члены которой изготавливают одежду для недоношенных новорожденных. Именно столько нужно набрать на спицы, чтобы начать вязать носочек на младенца весом менее 1 кг.

На призыв откликнулись более 100 человек, передавших для недоношенных детей 45 пледиков, 70 шапочек, 145 пар носочков, 21 жилеточку и 18 осьминожек.

В 2019 году пензенские школьники также изготовили для малышей, родившихся раньше срока, вязаные носки, шапки и игрушки.