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Общество

Пиротехника: предприниматели попросили смягчить ограничения

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Пензенские предприниматели пожаловались на трудности, с которыми они столкнулись из-за запрета на использование пиротехнических изделий в регионе.

Он был введен губернатором 31 июля 2023 года и будет действовать до снятия режима базовой готовности, установленного в регионе по указу Президента РФ.

Исключение сделано лишь для проведения салютов в дни славы, памятные даты и иные праздники, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Бизнесмены пришли на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей Михаилу Лисину и напомнили, что в других регионах ПФО, где также действует режим базовой готовности, запрет на применение пиротехники не вводился.

Они заявили о необходимости расширить перечень разрешенной пиротехники, не оказывающей существенного влияния на уровень общественной безопасности.

«По итогам встречи принято решение о совместной работе, направленной на снятие ограничений для ряда изделий, в том числе бытового назначения, на территории региона. Это позволит предпринимателям продолжать осуществлять деятельность в сфере оказания услуг по организации и проведению фейерверочных показов», - сообщили в аппарате омбудсмена.

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