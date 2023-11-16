В Пензе сотрудники МЧС потушили условный пожар в госпитале

В четверг, 16 ноября, в пензенском госпитале для ветеранов войн прошли учения сил МЧС.
Их целью было проверить слаженность и готовность работы пожарно-спасательных подразделений к ликвидации пожаров на объекте здравоохранения.
На тренировке пожарные отработали вводные: ликвидировали очаг пожара, эвакуировали сотрудников госпиталя и условных пострадавших.
«Отмечено своевременное срабатывание сигнализации и организованная эвакуация персонала», - сообщили в госпитале.
Пензенские пожарные постоянно проводят тренировки на социально значимых объектах, в том числе относящихся к сфере здравоохранения.
Так, 25 октября учения прошли в поликлинике областной больницы, расположенной на углу улиц Богданова и Тамбовской. Пожарные эвакуировали персонал и посетителей, вывели оставшихся в зоне задымления на свежий воздух, оказали им первую помощь и оперативно ликвидировали условный очаг пожара.
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