В Пензе сотрудники МЧС потушили условный пожар в госпитале

16.11.2023 | 12:46

В четверг, 16 ноября, в пензенском госпитале для ветеранов войн прошли учения сил МЧС.

Их целью было проверить слаженность и готовность работы пожарно-спасательных подразделений к ликвидации пожаров на объекте здравоохранения.

На тренировке пожарные отработали вводные: ликвидировали очаг пожара, эвакуировали сотрудников госпиталя и условных пострадавших.

«Отмечено своевременное срабатывание сигнализации и организованная эвакуация персонала», - сообщили в госпитале.

Пензенские пожарные постоянно проводят тренировки на социально значимых объектах, в том числе относящихся к сфере здравоохранения.

Так, 25 октября учения прошли в поликлинике областной больницы, расположенной на углу улиц Богданова и Тамбовской. Пожарные эвакуировали персонал и посетителей, вывели оставшихся в зоне задымления на свежий воздух, оказали им первую помощь и оперативно ликвидировали условный очаг пожара.