В Пензе отработано спасение людей из горящей поликлиники

26.10.2023 | 10:17

В среду, 25 октября, многих жителей Пензы встревожили пожарные машины, мчавшиеся по улицам города по направлению к поликлинике областной больницы, расположенной на углу улиц Богданова и Тамбовской.

Как оказалось, ничего страшного не происходит. В здании проводились пожарно-тактические учения. Об этом заранее предупредили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По легенде, в регистратуре на первом этаже возник пожар. В это время в поликлинике находилось 210 человек. 200 из них успешно эвакуировались, еще 10 остались в зоне сильного задымления.

«Звенья газодымозащитной службы провели разведку, обнаружили условно пострадавших, надели на них спасательные устройства, вывели на свежий воздух и оказали первую помощь. Оперативно и грамотно ликвидировали условный очаг пожара», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время тренировки пожарные получали дополнительные вводные по нештатным ситуациям, которые могут возникнуть при тушении реального пожара. По одной из них у газодымозащитников закончился воздух в баллонах, и они не смогли самостоятельно вернуться. Коллеги очень быстро пришли им на помощь.

По другой вводной загорелась пожарная автоцистерна. Огнетушитель не помог, и тогда «пожар» ликвидировали пеной.

Действия пожарно-спасательных подразделений оценивал начальник главного управления Дмитрий Козлов. Учениям поставлена оценка «удовлетворительно», все участники тренировки успешно справились с задачами.