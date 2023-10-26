Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе отработано спасение людей из горящей поликлиники

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 25 октября, многих жителей Пензы встревожили пожарные машины, мчавшиеся по улицам города по направлению к поликлинике областной больницы, расположенной на углу улиц Богданова и Тамбовской.

Как оказалось, ничего страшного не происходит. В здании проводились пожарно-тактические учения. Об этом заранее предупредили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По легенде, в регистратуре на первом этаже возник пожар. В это время в поликлинике находилось 210 человек. 200 из них успешно эвакуировались, еще 10 остались в зоне сильного задымления.

«Звенья газодымозащитной службы провели разведку, обнаружили условно пострадавших, надели на них спасательные устройства, вывели на свежий воздух и оказали первую помощь. Оперативно и грамотно ликвидировали условный очаг пожара», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время тренировки пожарные получали дополнительные вводные по нештатным ситуациям, которые могут возникнуть при тушении реального пожара. По одной из них у газодымозащитников закончился воздух в баллонах, и они не смогли самостоятельно вернуться. Коллеги очень быстро пришли им на помощь.

По другой вводной загорелась пожарная автоцистерна. Огнетушитель не помог, и тогда «пожар» ликвидировали пеной.

Действия пожарно-спасательных подразделений оценивал начальник главного управления Дмитрий Козлов. Учениям поставлена оценка «удовлетворительно», все участники тренировки успешно справились с задачами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте