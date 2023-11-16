В «Могилевском дворике» решена проблема со стихийной парковкой

В сквере «Могилевский дворик», посетители которого жаловались на стихийную парковку, установили полусферы. Об этом администрация Пензы сообщила в четверг, 16 ноября.
Люди возмущались: множество водителей оставляют транспорт в неположенном месте, никаких препятствий к этому нет. Пензенцы отметили, что после закрытия Арбековского рынка нарушителей стало еще больше - те, по всей видимости, нашли новое место стоянки.
Глава администрации Октябрьского района Артем Садовов отреагировал на жалобу и пообещал закрыть въезд на территорию полусферами.
Также он добавил, что передал информацию в ГИБДД, чтобы правоохранители пресекали действия автомобилистов, игнорирующих знаки.
К 16-му числу обещание выполнили.
«Совместно с МУП «Городской центр торговли и услуг города Пензы» и отделом ГИБДД УМВД России по городу Пензе проведены работы по установке полусфер, ограничивающих движение и парковку автотранспорта в пешеходной зоне», - отчитались в мэрии.
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