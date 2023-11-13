Стихийную парковку у Могилевского дворика пообещали ликвидировать

13.11.2023 | 08:26

Жители Октябрьского района Пензы жалуются на массовую парковку в пешеходной зоне у сквера «Могилевский дворик».

Множество водителей оставляют транспорт в неположенном месте, никаких препятствий к этому нет, возмущаются пензенцы. Многие отметили, что после закрытия Арбековского рынка нарушителей стало еще больше - те, по всей видимости, нашли новое место стоянки.

«А можно решить проблему с массовой парковкой у сквера «Могилевский дворик»?» - спросил участник районного чата мессенджера Telegram.

На обращение отреагировал глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.

«Совместно с управлением ЖКХ города Пензы планируем в ближайшее время закрыть данную территорию полусферами», - сообщил он.

Садовов добавил, что передал информацию в ГИБДД, чтобы правоохранители пресекали действия автомобилистов, игнорирующих знаки.