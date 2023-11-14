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Общество

В Пензенской области продолжают регистрироваться случаи кори

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Во вторник, 14 ноября, заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева дала оценку ситуации по кори.

Она назвала обстановку достаточно спокойной: все заболевшие уже выздоровели, новых вспышек не наблюдается, очаг в Пензенском районе локализован, угрозы распространения инфекции нет.

«Под наблюдением дома продолжают оставаться контактные. Для них инкубационный период с момента выявления очага продлится до конца недели. Однако если на протяжении следующих двух недель будут выявляться подозрения на заболевания корью, то инкубационный период будет продолжаться», - уточнила замминистра.

Она добавила, что в области идет активная иммунизация населения, включая подчищающую вакцинацию тех, кто был не привит или привился один раз, в том числе представителей малочисленных народностей.

«Что касается ситуации в целом, то единичные случаи с подозрением на корь продолжают регистрироваться, но они локальны. Крупных, массовых очагов в нашем регионе нет», - подытожила Марина Воробьева.

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Источник — фото минздрава Пензенской области
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