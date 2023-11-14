На Урицкого продолжают промывать канализационный коллектор

Безотказная работа канализационных коллекторов большого диаметра является залогом надежного функционирования всей городской системы водоотведения.
Как правило, трасса проходит в теле магистральной дороги, любой технологический отказ в сети создает большие неудобства как для автомобилистов, так и для жителей города.
«РКС-Пенза» ежедневно устраняет засоры и проводит промывку канализационных сетей по всей Пензе. Но из-за большого числа аварий выполнить работы по плановой промывке коллекторов своими силами не было возможности.
Поэтому было решено привлечь подрядную организацию для проведения данных работ, рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.
Урицкий коллектор был выбран неслучайно. Диаметром в 800 и 1 200 мм, он является одним из самых «старых». По результатам телеинспекции было установлено, что заиленность на некоторых участках достигает 90%. Это приводило к частым технологическим отказам.
На отрезке трубопровода диаметром 800 мм работы уже завершены. Теперь подрядчик занялся участком большего диаметра.
С помощью мощных каналопромывочных машин осуществляется постепенное вымывание отложений (песка, ила, бытового и природного мусора) и чистка канализационных колодцев, через которые этот мусор удаляется. В результате пропускная способность коллектора увеличивается.
Вместе с каналопромывочными машинами работу на сетях ведут две мобильные лаборатории видеодиагностики. С помощью современного оборудования специалисты обследуют внутреннюю поверхность трубопровода на предмет его целостности, отсутствия разрушений и изношенности.
«Специалистам подрядной организации предстоит промыть участок диаметром 1 200 миллиметров и длиной почти 800 метров. До конца года такие же работы планируется провести на канализационных сетях на улице Ивановской», - добавил Алексей Ефремов.
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