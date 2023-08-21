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Общество

Подрядчик возводит ФОК в Пензе без разрешения на строительство

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Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта на улице Стрельбищенской в пензенском микрорайоне Маньчжурия доверили организации, не имеющей разрешения на строительство.

Нарушения градостроительного и земельного законодательства при реализации нацпроекта «Демография» были выявлены во время прокурорской проверки.

Подрядчиком выступило ООО «Стройсервис-2001». Генеральному директору этой фирмы внесли представление, в отношении его заместителя по производству возбудили административное дело.

Также надзорный орган внес представления руководителям областного управления строительства и дорожного хозяйства (заказчик работ) и регионального центра спортивной подготовки (правообладатель участка), которые не приняли никаких мер.

«Кроме того, руководители управления и ООО «Стройсервис-2001» предостережены о недопустимости нарушений при дальнейшем строительстве объекта», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Первый в регионе ФОК игровых видов спорта начали возводить рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив» в мае. На него потратят более 296 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

По первоначальному плану на Стрельбищенской хотели построить только ФОК для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом, тренироваться на котором можно будет круглый год.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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