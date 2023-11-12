В Пензе персонал бани захотел уволиться после разговора об уборке

12.11.2023 | 09:34

Житель Пензы Александр попытался понять, что происходит в бане на улице Циолковского. Он считает, что там «бардак».

Об этом горожанин написал на странице главы города Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте».

«В мужском отделении горит один светильник, электрика нет. Мусор не убирается, нет банщика. Люди увольняются. Что происходит? В администрации объявлен конкурс "Кто быстрее разрушит баню?"» - высказался Александр.

Представитель мэрии успокоил горожанина. Он сообщил, что причины плохого освещения мужского отделения установлены, их устранят до конца ноября.

«Руководством предприятия увеличен контроль за санитарным состоянием помещений, а также проведена разъяснительная беседа с обслуживающим персоналом отделения о недопустимости халатного отношения к своим должностным обязанностям. После чего некоторыми сотрудниками приняты решения о прекращении трудовых отношений с предприятием. В настоящее время приняты новые сотрудники, в должностные обязанности которых входит поддержание надлежащего санитарного и технического состояния нежилых помещений», - пояснил сотрудник мэрии.

Работа пензенских бань - болезненный вопрос для горожан. Так, жители нескольких микрорайонов с нетерпением ждут открытия заведения в Ахунах. Баня там перестала принимать посетителей еще в марте 2022 года, зданию был необходим ремонт.

Кровлю починили в начале 2023-го, а затем приступили к обновлению помещений, направив на работы сэкономленные на замене крыши деньги.

Предполагалось, что баня откроется в августе, но этого не произошло из-за задержки поступления финансирования.