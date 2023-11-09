«Пензавтодор» готовится закупить 5 000 тонн соли

09.11.2023 | 16:22

МБУ «Пензавтодор» готово потратить более 32 млн рублей на соль для промышленных целей.

7 ноября учреждение разместило на портале госзакупок электронный аукцион на 26 млн 160 тыс. рублей. На эти деньги предполагается приобрести 4 000 тонн вещества в мешках или биг-бэгах.

Срок поставки - январь 2024 года.

Кроме того, МБУ планирует заключить контракт еще на 6 млн 540 тыс. рублей (сумма может уменьшиться по итогам торгов). Здесь уже речь идет о 1 000 тонн соли. Ее поставщик должен отгрузить до 20 декабря.

Пензенские дороги начали посыпать песко-соляной смесью уже в октябре - из-за ухудшения погодных условий. Тогда же дорожные организации объявили о готовности к предстоящему зимнему сезону.