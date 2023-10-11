Пензенские дороги начали посыпать песко-соляной смесью

В Пензенской области дорожные организации объявили о готовности к предстоящему зимнему сезону. Об этом в среду, 11 октября, рассказали в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства.
Подготовлены более 180 спецмашин и противогололедные материалы.
Кстати, обрабатывать полотно песко-соляной смесью уже начали. Из-за ухудшения погодных условий в ночь на 11 октября ею посыпали некоторые дороги в области.
«По мере необходимости такие работы будут продолжены», - сообщили в минстрое.
Пензенцы заметили труд дорожников и оценили по достоинству, оставив комментарии в соцсетях. «Дороги посыпали вовремя, уважение дорожным службам», «Красавцы, конечно, неожиданно», - высказали одобрение водители.
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