Пензенские дороги начали посыпать песко-соляной смесью

11.10.2023 | 14:24

В Пензенской области дорожные организации объявили о готовности к предстоящему зимнему сезону. Об этом в среду, 11 октября, рассказали в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Подготовлены более 180 спецмашин и противогололедные материалы.

Кстати, обрабатывать полотно песко-соляной смесью уже начали. Из-за ухудшения погодных условий в ночь на 11 октября ею посыпали некоторые дороги в области.

«По мере необходимости такие работы будут продолжены», - сообщили в минстрое.

Пензенцы заметили труд дорожников и оценили по достоинству, оставив комментарии в соцсетях. «Дороги посыпали вовремя, уважение дорожным службам», «Красавцы, конечно, неожиданно», - высказали одобрение водители.