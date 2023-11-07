Для пензенских диабетиков выделят 18 миллионов рублей

07.11.2023 | 11:24

Пензенской области из федерального бюджета выделят 18 млн 680 тысяч рублей. Сумму направят на создание и модернизацию эндокринологических центров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также деньги пойдут на оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета.

«Работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Его основные цели - раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием», - поясняется на сайте Правительства РФ.

Жители Пензенской области, больные сахарным диабетом, нередко жалуются на то, что им не предоставляют бесплатные тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови, а также необходимые препараты.

Так, 10 жителей Лопатинского района коллективно обратились в прокуратуру в надежде добиться выдачи тест-полосок для глюкометра. Надзорный орган направил в суд иск к минздраву и больнице, чтобы понудить их обеспечить людей расходными материалами.