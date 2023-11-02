Лопатинский прокурор добивается выдачи тест-полосок диабетикам

02.11.2023 | 21:02

10 жителей Лопатинского района, больных диабетом, коллективно обратились в прокуратуру, чтобы добиться выдачи тест-полосок для глюкометра.

Все они состоят на учете в местной участковой больнице и имеют показания, чтобы получать тест-полоски. Тем не менее за текущий год им ни разу не выдали расходные материалы, не выписывали рецепты на них.

«Нарушение допущено медучреждением в связи с недостатком финансирования, однако дополнительные заявки на приобретение тест-полосок в региональное министерство здравоохранения участковая больница не подавала», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района в интересах 10 диабетиков обратился в суд с иском к минздраву и больнице - чтобы понудить их обеспечить людей расходными материалами.

«Суд исковые требования удовлетворил. После вступления решений в законную силу их исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.