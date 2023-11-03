6 ноября электричка в Кузнецк станет длиннее

03.11.2023 | 16:17

В понедельник, 6 ноября, пригородный поезд в Кузнецк станет длиннее: в состав вместо 4 вагонов войдут 6.

Это касается электрички № 7234, которая отправляется со станции Пенза-I в 9:05 и прибывает в Кузнецк в 11:07. В обратный путь она трогается в 17:00 и приезжает в 19:02.

Кроме того, вносятся изменения в расписание пригородного поезда № 6128 Пенза-I - Булычево: он будет отправляться в 19:24 и прибывать в 21:44.

«Время отправления и прибытия указано местное. Просим пассажиров внимательно следить за расписанием», - предупредили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Ранее стало известно, что в дни ноябрьских праздников изменится расписание пригородных электричек.