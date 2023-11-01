В ноябрьские праздники пустят дополнительные поезда для пензенцев

01.11.2023 | 09:41

В дни ноябрьских праздников в Пензенской области изменится расписание пригородных поездов.

3-го числа электрички будут курсировать по пятничному графику, 4-го и 5-го - по субботнему, 6-го - по воскресному, 7-го - по рабочему понедельнику.

Кроме того, с 3 по 7 ноября назначаются дополнительные поезда между Пензой и Башмаковом:

- Пенза-I (отправление в 9:13) - Башмаково (прибытие в 12:24),

- Башмаково (отправление в 13:56) - Пенза-I (прибытие в 17:01).

С 3-го по 6-е число пассажиры смогут воспользоваться поездом Саранск (отправление в 15:55) - Пенза-I (прибытие в 18:35, отправление в 18:47) - Кузнецк (прибытие в 20:27).

С 4-го по 7-е число назначается дополнительный поезд Кузнецк (отправление в 6:50) - Пенза-I (прибытие в 8:30, отправление в 8:42) - Саранск (прибытие в 11:41), сообщили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».