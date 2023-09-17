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Общество

Психологи будут консультировать школьников онлайн

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В России готовятся запустить портал, где школьные психологи будут помогать детям онлайн. Воспользоваться им смогут и юные пензенцы.

О скором запуске ресурса по психологической помощи сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева.

Сейчас психолога в штате обязана иметь каждая школа. Нагрузка на этих специалистов значительная, так как они должны проявлять постоянное внимание к потребностям и запросам учеников и их родителей.

Школьные психологи решают множество задач, к ним относятся трудности в обучении, мотивация, развитие внимания и памяти, личные проблемы детей (конфликты с одноклассниками и учителями, тревожность, буллинг, ситуация в семье).

«Зачастую такой специалист в школе один, и его попросту не хватает на всех учеников. Кроме того, часто школьники не знают, с какими проблемами и с какими ситуациями можно обратиться к штатному специалисту, а порой и вовсе не рассматривают консультации в качестве помощи из-за страха, что о его тревогах могут узнать одноклассники, учителя или родители», - пишут «Известия».

Эксперты посчитали, что современные дети охотнее пойдут на контакт с виртуальным собеседником. Кроме того, онлайн-помощь будет удобна тем, что школьник сможет получить ее в любое время и в любом месте, даже находясь в труднодоступном населенном пункте.

Также портал психологической помощи сможет быстрее реагировать на критические ситуации, когда консультация необходима немедленно.

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