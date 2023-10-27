Пензенским перевозчикам нанесли 230 профилактических визитов

27.10.2023 | 14:39

В четверг, 26 октября, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин провел в правительстве совещание с контрольно-надзорными органами по индексу административного давления на бизнес.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Александр Гальдин и начальник территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области Денис Учаев. Последний выступил с докладом, содержащим анализ текущего состояния осуществления контроля на транспорте и в дорожном хозяйстве.

По его словам, в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации плановые проверки и иные контрольные мероприятия, за некоторыми исключениями, до конца 2023 года не проводятся.

Ространснадзором для предупреждения нарушений требований транспортного законодательства организуются профилактические мероприятия: индивидуальное информирование перевозчиков, объявление предостережений (847 за 9 месяцев), консультирование, профилактические визиты (беседы по месту осуществления деятельности перевозчика либо с использованием видео-конференц-связи).

Профилактических визитов за 9 месяцев 2023 года провели 230 (за весь 2022-й – 69). Они являются обязательными для объектов надзора, отнесенных к категории высокого риска или недавно приступивших к работе.

От проведения профилактических мероприятий есть положительный эффект. Так, в Пензе каждый третий маршрут обслуживался перевозчиками, не имеющими на то права (в карте маршрута значился один перевозчик, а в действительности его обслуживание осуществлял другой).

Чтобы не пришлось задерживать автобусы до устранения нарушения, вызвав таким образом сокращение подвижного состава на маршрутах, сотрудники Ространснадзора предварительно направили перевозчикам письма. В них были описаны последствия, ожидавшие нарушителей.

Результат не заставил себя ждать.

«В настоящее время обслуживание маршрутов Пензы осуществляется согласно выданным свидетельствам и картам маршрута, в связи с чем ожидаем снижения аварийности», - заключил Денис Учаев.