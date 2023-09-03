В Каменке раскритиковали «блатную» рекламу на щитах

03.09.2023 | 15:40

Житель Каменки обратился с открытым письмом к губернатору. Мужчину возмутили рекламные щиты со сленговыми словами.

«Как вы расцениваете это как педагог и историк? Вот такие рекламные щиты по всему городу. Достойное воспитание молодежи и подрастающего поколения», - высказался он на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

К обращению он прикрепил снимок рекламы приложения для заказа автомобиля. «Когда срочно надо свалить», - гласит слоган на щите. Иллюстрируется он картинкой со злоумышленником в маске, который с мешком наличных подбегает к ждущей его машине.

«Что за учеба по фене? Что за сленг? Вы можете это как-то объяснить? Почему это допускается? И эта «красота» накануне учебного года, не говоря уже о том, что сейчас непростое время и вместо таких блатных реклам нужно размещать совершенно другое в поддержку России», - выразил негодование горожанин.

Мужчине ответил представитель правительства Пензенской области. Он поблагодарил горожанина за обращение и неравнодушие.

«С арендатором рекламных щитов была проведена беседа, касающаяся содержания рекламных объявлений, а также было направлено требование ответственнее относиться к размещаемой рекламе и ее содержанию», - заверили мужчину.