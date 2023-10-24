В Пензе поликлиника станет местом учений пожарных

В среду, 25 октября, поликлиника Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко станет местом пожарно-тактических учений.
Мероприятие начнется в 15:00.
У строения № 32/53а на пересечении улиц Богданова и Тамбовской соберутся спасатели, медики. Будет проводиться эвакуация людей.
В пресс-службе ГУ МЧС России по области призвали пензенцев сохранять спокойствие и не паниковать.
Пожарно-тактические учения проводятся регулярно. Так, 26 июня их местом стал ТРЦ «Коллаж».
Как правило, спасатели тушат условный пожар, отрабатывают навыки совместной деятельности и порядок эвакуации людей.
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