В Пензе поликлиника станет местом учений пожарных

24.10.2023 | 15:59

В среду, 25 октября, поликлиника Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко станет местом пожарно-тактических учений.

Мероприятие начнется в 15:00.

У строения № 32/53а на пересечении улиц Богданова и Тамбовской соберутся спасатели, медики. Будет проводиться эвакуация людей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области призвали пензенцев сохранять спокойствие и не паниковать.

Пожарно-тактические учения проводятся регулярно. Так, 26 июня их местом стал ТРЦ «Коллаж».

Как правило, спасатели тушат условный пожар, отрабатывают навыки совместной деятельности и порядок эвакуации людей.