Пензячке объяснили сбои в работе маршрутки № 6

02.07.2023 | 11:49

Маршрутки № 6 в Пензе не справляются с пассажиропотоком. Выяснилось, что в рейс выходят недостаточно машин.

«Шестую маршрутку вообще не дождешься. Безобразие!» - возмутилась горожанка в одной из пензенских групп во «ВКонтакте».

На ее сообщение ответил сотрудник министрества цифрового развития, транспорта и связи региона.

«В настоящее время для обслуживания маршрута № 6 Кардиоцентр - Междуречье задействовано 2 единицы подвижного состава, в связи с чем интервалы движения увеличены. Перевозчиком проводятся организационные мероприятия, направленные на увеличение количества автобусов и сокращения интервалов движения», - написал он.

С чем связано сокращение числа машин на маршруте, не уточняется.

Снизилось и количество маршруток № 17, которые ходят из Терновки в Междуречье и обратно. На это в конце июня пожаловалась другая пензячка.

Оказалось, что пока на линии лишь одни микроавтобус. Чиновники пообещали принять меры в отношении перевозчика, который нарушил интервалы движения на маршруте.