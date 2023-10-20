В башмаковской школе отработали действия при угрозе теракта

20.10.2023 | 10:30

Здание школы в поселке Башмаково на время стало тренировочной площадкой для представителей оперативного штаба. Там отработали действия при террористической угрозе, сообщили в региональном УФСБ.

Во время мероприятия школьников и учителей эвакуировали, а место, где по легенде нашли самодельное взрывное устройство, оцепили. Охрану общественного порядка усилили, условных террористов разыскали и обезвредили.

Такие тренировки помогают сотрудникам подразделений получать дополнительный опыт, чтобы в критических ситуациях действия были слаженными.

Антитеррористические мероприятия проходят в разных населенных пунктах Пензенской области.

Ранее обнаружение взрывного устройства отработали в лунинском детском саду и в здании администрации Неверкинского района.