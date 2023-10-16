В райцентрах отработали обнаружение взрывного устройства

В районах Пензенской области проходят антитеррористические тренировки с привлечением представителей оперативного штаба. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
В р. п. Лунино учения прошли в детском саду № 2.
Были отработаны оцепление места обнаружения самодельного взрывного устройства, усиление охраны общественного порядка, эвакуация граждан, проведение аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, опрос свидетелей и очевидцев.
В Неверкинском районе учения провели в администрации. Там, помимо перечисленного, потренировались блокировать условных террористов.
«Сотрудниками получен дополнительный опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом отработан порядок действий при обнаружении самодельного взрывного устройства», - подвели итог в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
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