Врач предупредила о высокой вероятности тройной эпидемии

18.10.2023 | 08:27

В России ожидается тройная эпидемия (тридемия), которая включает сезонные вирусы, грипп и COVID-19.

Об этом доложила на всероссийской научно-практической конференции «Новый сезон - старые проблемы» в Великом Новгороде заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», - цитирует врача РИА Новости.

Елена Эсауленко акцентировала внимание на необходимости учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. Тем не менее врачи, по ее мнению, полностью готовы к сезону: есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются возможности диагностики, появляются новые препараты.

Эсауленко считает, что коронавирус переносится легче, чем в начале пандемии, однако его заразность выросла, к тому же появляются новые штаммы, например эрис и пирола.

В Пензенской области, по данным территориального управления Роспотребнадзора, доминирует штамм «омикрон». С 9 по 15 октября в регионе коронавирус выявили у 231 человека - на 2,7% больше по сравнению с предыдущей неделей (225 зараженных).