Озвучены актуальные данные о числе зараженных COVID-19

17.10.2023 | 20:19

В Пензенской области за неделю с 9 по 15 октября коронавирус выявили у 231 человека. Таковы официальные данные регионального управления Роспотребнадзора, обнародованные 17-го числа.

Это на 2,7% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было 225 зараженных.

На портале стопкоронавирус.рф уточняется, что за 7 дней 38 человек с COVID-19 госпитализировали, 370 признали выздоровевшими. Летальные исходы от этого заболевания не зафиксированы.

В целом за весь период распространения инфекции на территории региона официально подтвердили 236 246 случаев ковида, 6 305 человек от него скончались.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - пояснили в Роспотребнадзоре.