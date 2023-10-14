В Пензе тепло поступило в 93% жилого фонда

14.10.2023 | 19:58

По состоянию на 19:00 субботы, 14 октября, в Пензе тепло поступило в 2 824 многоквартирных дома (93% жилого фонда), 104 учреждения здравоохранения, включая 16 стационаров, 120 детских садов и 85 школ.

Об этом сообщили в администрации Пензы.

Полностью подключены городские учреждения дополнительного образования и объекты Минспорта Пензенской области.

Батареи стали теплыми в 21 объекте социального управления, 45 - управления культуры, 16 - городского спорткомитета.

Также тепло поступило в 25 организаций, находящихся в ведении регионального минобразования, 13 - минкультуры, 5 - минтруда.

Отопительный сезон стартовал в Пензе 9 октября. Полностью тепло должно быть подключено в течение 10 дней.