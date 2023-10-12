В Пензе отапливаются более 2 000 многоквартирных домов

По состоянию на 19:00 среды, 11 октября, в Пензе потеплели батареи в 2 152 многоквартирных домах, что составляет 70% жилого фонда, 72 объектах здравоохранения (в том числе 16 стационарах), 75 школах, 102 детских садах, 7 учреждениях дополнительного образования.
Также отапливается 15 объектов, находящихся в ведении городского спорткомитета, 11 - социального управления, 38 - управления культуры, 16 - регионального министерства образования, 16 - минспорта, 11 - министерства культуры, 4 - минтруда.
Об этом говорили на заседании штаба по подготовке к зиме в администрации города. Подчеркивалось, что в первую очередь ресурс должен быть подан в детсады, школы, учреждения здравоохранения.
Участникам совещания напомнили, что в городе действует единая дежурно-диспетчерская служба, выделен многоканальный телефон. Обратиться в ЕДДС можно по номеру 63-10-05.
Ранее в мэрии проинформировали, что по вопросам теплоснабжения также можно обратиться:
- в тепловую справочную службу филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» - 45-85-69;
- в АО «Пензтеплоснабжение» -23-31-42;
- в АО «Энергоснабжающее предприятие» - 69-73-03.
Отопительный сезон стартовал в областном центре 9 октября. Регулировку гидравлического и теплового режимов предстоит закончить в течение 10 дней.
«Если по истечении двух недель с момента старта отопительного сезона в квартире по-прежнему холодно, должен быть составлен соответствующий акт и проведен перерасчет стоимости отопления в сторону уменьшения», - уточнили в пресс-службе мэрии.
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