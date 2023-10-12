Неработающим пенсионерам предлагают добавить денег

12.10.2023 | 07:51

Группа депутатов вносит на рассмотрение Госдумы изменения в законе «О государственной социальной помощи», предусматривающие дополнительную социальную выплату для неработающих пенсионеров.

В частности, предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума тем неработающим пенсионерам, чей среднедушевой доход составляет 1-1,5 прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания.

Если такой доход составляет 1,5-2 ПМ, надбавка составит 0,1 прожиточного минимума в регионе.

По мнению инициаторов законопроекта, реальная прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. На данный момент, считают авторы документа, именно пенсионеры с низким достатком сильнее всех страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты, а федеральная доплата мгновенно «съедается» очередным повышением цен.

«Прожиточный минимум с 1 января проиндексирован на 3,3% и в среднем по стране на душу населения составляет 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля», - напоминает «Парламентская газета».

В Пензенской области прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 12 075 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он равен 13 162 рублям, для пенсионеров - 10 660 рублям, для детей - 11 820 рублям.

В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в регионе будет 12 813 рублей, на 738 рублей больше, чем в 2023-м. Для трудоспособного населения определена величина в 13 966 рублей, для пенсионеров - в 11 246 рублей, для детей - 12 470 рублей.