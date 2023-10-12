Сетевое издание|18+|Четверг|12 окт 2023|09:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Неработающим пенсионерам предлагают добавить денег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Группа депутатов вносит на рассмотрение Госдумы изменения в законе «О государственной социальной помощи», предусматривающие дополнительную социальную выплату для неработающих пенсионеров.

В частности, предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума тем неработающим пенсионерам, чей среднедушевой доход составляет 1-1,5 прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания.

Если такой доход составляет 1,5-2 ПМ, надбавка составит 0,1 прожиточного минимума в регионе.

По мнению инициаторов законопроекта, реальная прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. На данный момент, считают авторы документа, именно пенсионеры с низким достатком сильнее всех страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты, а федеральная доплата мгновенно «съедается» очередным повышением цен.

«Прожиточный минимум с 1 января проиндексирован на 3,3% и в среднем по стране на душу населения составляет 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля», - напоминает «Парламентская газета».

В Пензенской области прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 12 075 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения он равен 13 162 рублям, для пенсионеров - 10 660 рублям, для детей - 11 820 рублям.

В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в регионе будет 12 813 рублей, на 738 рублей больше, чем в 2023-м. Для трудоспособного населения определена величина в 13 966 рублей, для пенсионеров - в 11 246 рублей, для детей - 12 470 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте