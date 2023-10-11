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Общество

В Пензе депутата возмутило поведение школьников при исполнении гимна

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Тему патриотического воспитания юных пензенцев обсудили на заседании комиссии в городской думе в среду, 11 октября.

Заместитель главы администрации Сергей Волков рассказал депутатам, что в школах еженедельно проходят линейки, на которых поднимают флаг России и поют гимн.

По его словам, практически все школьники знают слова произведения, которое является одним из государственных символов.

Депутат Юрий Зиновьев отметил, что это, безусловно, радует, однако есть над чем работать. Он указал, что во время линейки и исполнения гимна некоторые школьники ведут себя не лучшим образом - не могут стоять спокойно.

«Они крутятся, вертятся. Я делаю замечания преподавателям, ведь это некрасиво! Это гимн, это флаг. С этого начинается патриотизм», - отметил народный избранник.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах появилось 1 сентября 2022 года. Минобрнауки утвердило стандарт церемонии, который согласован с председателем Геральдического совета при Президенте РФ.

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