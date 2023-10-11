МЧС предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

11.10.2023 | 14:41

МЧС предлагает запретить использование электронных сигарет и вейпов в общественных местах, оставив курильщикам только специально отведенные.

Соответствующий проект изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации представлен на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы предлагают запретить не только курение табака в общественных местах, но и «использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции», говорится в документе.

Доставать вейпы и электронные сигареты можно будет только в зонах, помеченных специальным знаком.

Публичное обсуждение темы стартовало 10 октября. Если инициатива МЧС будет поддержана, изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

В апреле Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и расходных материалов к ним лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Кроме того, было запрещено реализовывать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.