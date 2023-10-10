В Пензе отапливается почти тысяча многоквартирных домов

С 8:00 понедельника, 9 октября, в Пензе стартовал отопительный сезон. К 19:00 батареи стали горячими в 940 многоквартирных жилых домах, сообщили в мэрии.
Также к вечеру тепло поступило в 39 школ, 50 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 18 объектов здравоохранения (в том числе в 14 стационаров) и 18 объектов городского управления культуры.
Отапливаются 5 учреждений, подведомственных комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике, 5 - социальному управлению, 11 - областному министерству спорта, 7 - министерству образования.
В ЦУРе Пензенской области напомнили номера телефонов, по которым следует обратиться при возникновении аварийных ситуаций:
- 05, 8 (8412) 63-10-00, 63-10-05 - единая дежурно-диспетчерская служба Пензы
- 8 (8412) 45-85-69 - единая аварийная тепловая служба.
Также можно связаться с управляющей организацией, телефонный номер которой указан на квитанции.
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