Стоимость проезда в троллейбусах № 105 пензенцев не удивит

06.10.2023 | 13:26

Цена проезда в троллейбусе № 105, который соединит Пензу (микрорайон Арбековская Застава) и село Засечное (улица Фонтанная), будет такой же, как и во всех остальных троллейбусах. Сейчас билет в них стоит 20 рублей.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили порталу PenzaInform.ru в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

У ряда горожан возник вопрос, почему маршруту присвоен № 105. «Откуда у нас столько маршрутов троллейбусных?», «Остается один вопрос: где бегают остальные 100, по каким маршрутам? У нас не Москва», «Номер маршруту генератор случайных чисел придумывал?» - поинтересовались они в комментариях под новостью.

В министерстве прояснили и этот момент. Новый маршрут - межмуниципальный, у них своя, трехзначная нумерация (по аналогии с маршрутами № 130, 149, которые тоже соединяют два муниципальных образования - Пензу и Засечное).

Маршрут № 105 начнет работать в третьей декаде октября. Троллейбусы будут проезжать через Заводской район и проспект Победы.