Сетевое издание|18+|Пятница|6 окт 2023|14:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стоимость проезда в троллейбусах № 105 пензенцев не удивит

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Цена проезда в троллейбусе № 105, который соединит Пензу (микрорайон Арбековская Застава) и село Засечное (улица Фонтанная), будет такой же, как и во всех остальных троллейбусах. Сейчас билет в них стоит 20 рублей.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили порталу PenzaInform.ru в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

У ряда горожан возник вопрос, почему маршруту присвоен № 105. «Откуда у нас столько маршрутов троллейбусных?», «Остается один вопрос: где бегают остальные 100, по каким маршрутам? У нас не Москва», «Номер маршруту генератор случайных чисел придумывал?» - поинтересовались они в комментариях под новостью.

В министерстве прояснили и этот момент. Новый маршрут - межмуниципальный, у них своя, трехзначная нумерация (по аналогии с маршрутами № 130, 149, которые тоже соединяют два муниципальных образования - Пензу и Засечное).

Маршрут № 105 начнет работать в третьей декаде октября. Троллейбусы будут проезжать через Заводской район и проспект Победы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте