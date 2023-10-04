Дату масштабного отключения воды в Пензе перенесли

04.10.2023 | 11:51

В Пензе изменили дату отключения водоснабжения в нескольких микрорайонах. Ее перенесли на 10 октября, сообщили в Горводоканале.

Продолжительность отсутствия ресурса осталась прежней: с 8:00 до 8:00 11-го числа.

Ранее предполагалось, что воды не будет с 8:00 четверга, 5 октября.

Причина остановки подачи ресурса - подготовка к отопительному сезону, технический ремонт насосной станции водопровода «Подгорная Новая», а также замена запорной арматуры на распределительной сети водопровода Пензы.

Воды не будет в центре города, Заводском районе, на Бугровке, также в зону отключения попадают Райки, Север, Южная Поляна, 610-й квартал, о. Пески, частично Шуист, Пенза-4, Пенза-3 (до Бакунинского моста), район автовокзала.

Адреса можно посмотреть по ссылке.

Отопительный сезон в Пензе планируют начать 9 октября. Первыми тепло получат социальные учреждения, детские сады, школы, больницы.