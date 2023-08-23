«Глобус» в Пензе не начнет вращаться после реконструкции

23.08.2023 | 16:40

Пензенцы положительно оценили инициативу реконструировать один из знаковых монументов Пензы - «Глобус». У горожан возник вопрос, будет ли макет земного шара снова вращаться.

Изначально «Глобус» делал один оборот в сутки вокруг своей оси, однако механизм уже давно вышел из строя. Вернется ли к нему старая способность, горожане поинтересовались у администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управления ЖКХ, объект будет находится в зафиксированном положении», - сообщили в мэрии.

О том, что «Глобус» начали восстанавливать, стало известно во вторник, 22 августа. С 13-метрового сооружения демонтировали изображения материков. В планах - снять старую краску и нанести свежую, закрепить подсвечиваемые рельефы, озеленить прилегающую территорию.

Как сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы, на монумент также вернутся аббревиатура «СССР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Работы рассчитывают завершить до октября текущего года.

За свою многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар не только вращался, но и звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад – в начале 2000-х.