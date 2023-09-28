В пензенских дворах бесплатно устанавливают турники

28.09.2023 | 19:57

Во дворах Пензы планируют установить 40 турников. 8 из них уже появились на площадках.

Турники поставили в Октябрьском и Ленинском районах, сообщили в городской администрации в четверг, 28 сентября.

Уличное спортивное оборудование для проекта «Турник в каждый двор» бесплатно изготавливают местные промышленники.

«Так юные горожане будут приобщаться к физической культуре, а взрослые – поддерживать форму», - объяснили в администрации цель проекта.

В Пензенской области возводят 40 новых спортивных площадок для развития физической культуры. 22 из них делают на базе хоккейных коробок, 18 будут без хоккейных бортов и подойдут для игры в футбол, волейбол, баскетбол.