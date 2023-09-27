У зареченцев будет возможность задать вопросы главе города

27.09.2023 | 20:36

В пятницу, 29 сентября, глава Заречного Олег Климанов проведет очередной прямой эфир, в ходе которого он ответит на накопившиеся вопросы, касающиеся благоустройства.

«Во время самого эфира у вас будет возможность задать дополнительные вопросы. Если получасовой формат трансляции не позволит ответить на них сразу, мои комментарии по своим обращениям вы обязательно получите после эфира», - обратился Олег Климанов к зареченцам.

Он добавил, что будет рад пообщаться с горожанами снова.

Эфир пройдет на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте» и начнется в 14:00, уточнили в администрации Заречного.

Олег Климанов проводит прямые эфиры уже несколько лет. Так, в 2020 году он отвечал на вопросы, касавшиеся эпидемии коронавируса.