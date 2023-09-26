Закрытую переднюю дверь в автобусах сочли нарушением госконтракта

26.09.2023 | 15:34

Многих пассажиров в Пензе возмущает, что водители автобусов большого класса не открывают переднюю дверь вместе со средними и задними.

Один из участников чата PenzaInform в Telegram по имени Дмитрий предложил региональному министерству цифрового развития, транспорта и связи «создать бумагу, где будет прописано, что при движении общественного транспорта по маршруту водитель обязан производить открытие и закрытие всех дверей для безопасности и свободного входа и выхода пассажиров».

Также он призвал чиновников регулярно проводить проверки (особенно в час пик) на соблюдение работниками правил и по итогам «выписывать хорошие штрафы».

Представитель министерства пояснил Дмитрию, что требование открывать все двери в автобусах большого класса и троллейбусах прописано в государственном контракте.

«Сотрудники министерства и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» регулярно осуществляют контрольные мероприятия на линии, по всем выявленным фактам нарушений к перевозчикам применяются меры реагирования. Штрафные санкции по факту неоткрытия водителем всех дверей транспортного средства могут применяться только посредством фиксации данного нарушения сотрудником на линии», - отметил он.

В ведомстве признали, что, к сожалению, контролировать каждый автобус на линии в течение всего дня невозможно: в штате просто нет такого количества работников.