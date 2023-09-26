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Общество

В Пензе готовят сувениры для участников «Дня призывника»

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Многофункциональный молодежный центр Пензенской области потратит 150 000 рублей на сувенирную продукцию для участников мероприятия «День призывника». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказано 500 пакетов (по 30 рублей каждый), столько же ручек (по 35 рублей), блокнотов (по 65 рублей), карманных календарей (по 10 рублей) и сувенирных плиток шоколада (по 160 рублей).

На каждом товаре будет надпись «Призывнику Пензенской области».

Всероссийский день призывника будет отмечаться 15 ноября. В прошлом году Пенза присоединилась к военно-патриотической акции с аналогичным названием.

Тогда на областной сборный пункт прибыли 100 срочников, приглашались и их родители. Перед новобранцами с напутственным словом выступил военный комиссар региона Андрей Сурков.

21 сентября губернатор Пензенской области подписал указ о проведении в октябре - декабре призыва на военную службу. На главврачей медицинских организаций возложили персональную ответственность за качественное, полное и своевременное проведение обследования призывников. На сборном пункте перед новобранцами пройдут концерты пензенских творческих коллективов.

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