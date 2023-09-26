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Общество

В Камешкирском районе сменился прокурор

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В Камешкирском районе назначили нового прокурора, им стал 35-летний Рустам Абубекеров. Соответствующий приказ 25 сентября подписал Генеральный прокурор РФ.

«Рустам Равилевич родился в 1988 году в Пензе. В 2011 году окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция». В ноябре 2013-го был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Железнодорожного района г. Пензы, заместителя прокурора Мокшанского района Пензенской области, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

С января по сентябрь 2023-го служил в должности старшего прокурора первого отдела управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации (с дислокацией в г. Донецке Донецкой Народной Республики). Женат, воспитывает дочь», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось о назначении прокурора Лунинского района. Эту должность заняла Александра Коновалова.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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