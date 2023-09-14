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Общество

Прокурора из Пензы перевели в Лунинский район

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В Лунинском районе сменился прокурор. На эту должность назначена старший советник юстиции Александра Коновалова. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ в среду, 13 сентября.

Александра Валерьевна родилась в 1978 году в Самаре, получила высшее образование по специальности «юриспруденция».

«В мае 2000 года она была принята на службу в органы прокуратуры Пензенской области и состояла в должностях помощника прокурора Кузнецкого района, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Октябрьского района, прокурора Шемышейского района Пензенской области», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

С ноября 2018-го Коновалова занимала должность прокурора Первомайского района г. Пензы. Она замужем, воспитывает двоих сыновей.

Ранее прокурором Лунинского района был Николай Бобков. Его перевели в Башмаковский в мае этого года.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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