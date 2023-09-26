Определены участники пилотного проекта по повышению рождаемости

26.09.2023 | 10:43

В Пензенской области запускают пилотный проект по повышению рождаемости. Его участниками станут город Сердобск и поселок Земетчино.

Распоряжение о создании рабочей группы, которая будет координировать все проводимые мероприятия, председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 21 сентября.

Ответственным за реализацию проекта назначен министр здравоохранения области Вячеслав Космачев. В Земетчине процесс будет контролировать глава администрации Маргарита Кустова, в Сердобске - Марина Ермакова, занимающая аналогичную должность.

В состав рабочей группы также вошли руководители Земетчинского и Сердобского районов и главы 10 министерств.

В документе уточняется, что принимаемые ими решения будут носить рекомендательный характер. Документационное обеспечение деятельности станет осуществлять минтруд.

Ранее Вячеслав Космачев заявлял, что сейчас уделяется особое внимание охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Задача - донести до аудитории, что к процессу рождения детей надо подходить ответственно.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей. Мы рассматриваем вопрос, чтобы молодых родителей системно обследовать после бракосочетания, чтобы увеличить процент беременностей и рождения детей», - отметил Космачев.

В итоге на «Сертификаты здоровья молодоженов» в конце июля выделили 15,2 млн рублей.